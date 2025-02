Dopo alcuni anni di assenza Chiopris Viscone torna nelle Città del Vino.

Il Comune di Chiopris Viscone è tornato dopo alcuni anni di assenza nell’Associazione delle Città del Vino: il sindaco Carlo Schiff ha ricevuto dal vicesindaco di Buttrio, coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle Città del Vino Tiziano Venturini la bandiera e la spilla che sanciscono il ritorno nel sodalizio di Comuni che hanno una vocazione vitivinicola d’eccellenza.

La cerimonia si è tenuta nella storica cantina Brunner di Chiopris Viscone, ospiti della famiglia di vignaioli Buccino titolare dell’azienda. Alla consegna hanno partecipato esponenti della giunta e consiglio comunale di Chiopris Viscone e una larga rappresentanza del Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino, a partire dal vicecoordinatore e vicesindaco di Corno di Rosazzo Maurizio D’Osualdo. La famiglia Buccino prima del brindisi augurale con i suoi vini di qualità ha portato gli ospiti in visita nella cantina.

Il ritorno di Chiopris Viscone.

“Siamo davvero lieti – ha dichiarato Venturini – di riavere con noi gli amici di Chiopris Viscone, realtà vitivinicola importante nel quadro della nostra regione e che con la sua presenza rende ancora più salda la nostra “famiglia” di Città del Vino i cui territori ricadono in tutti i territori produttivi del Friuli Venezia Giulia. Con questo gradito ritorno, per il quale ringrazio il sindaco Carlo Schiff e la sua amministrazione per aver fortemente creduto in questa nuova adesione, il numero di Comuni membri a livello regionale sale a quota 40. E come noto, se un Comune è membro delle Città del Vino anche la Pro Loco può aderirvi: in tal senso abbiamo appena ricevuto l’adesione anche della Pro Loco di Ronchi dei Legionari, che porta il numero di Pro Loco associate a quota 7. Con le due new entry e con il resto del nostro gruppo stiamo predisponendo la stagione estiva, per la quale c’è una grande novità: il format Le Notti del Vino, che abbiamo ideato e avviato per primi qui noi in Friuli Venezia Giulia nel 2024, è stato scelto dal presidente nazionale delle Città del Vino Angelo Radica per essere proposto nell’estate 2025 in tutta Italia”.

Continua il tour de Le Grandi Verticali delle Città del Vino.

Nel frattempo prosegue il tour de Le Grandi Verticali delle Città del Vino, progetto di gemellaggio tra grandi vini regionali e d’Italia. Il prossimoevento si terrà venerdì 28 febbraio 19.30 in Sala consiliare a Palazzo Altan e vedrà l’incontro tra il vino Friulano di pianura e il vicino vitigno veneto Tai di Lison Docg. A condurre la serata lo scrittore, filosofo ed esperto di vino Matteo Bellotto in un viaggio sensoriale con due ospiti d’eccezione: Stefano Quaggio Direttore Consorzio Vini Venezia e Orazio Franchi enologo e coautore del libro “Terra di pregiatissimi vini”.

Saranno proposte ai partecipanti i vini delle seguenti cantine. Per il Friuli Venezia Giulia Bagnarol, Cantina Ramuscello San Vito, Ferrin, Vigneti Pittaro. Per il Veneto A mi manera, Borgo Stajnbech, Ornella Bellia, Tenuta Planitia, Villa Bogdano 1880. Costo 35 euro a persona, ultimi posti disponibili contattando la Pro Loco Mitreo Aurisina, che si occupa della segreteria: prolocoaurisina@libero.it – 348 5166126.

Il programma 2025 de Le Grandi Verticali delle Città del Vino – ideate dal Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia – prende il titolo di Gemellaggi-Insieme siamo unici. Il progetto gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono FVG e di Banca 360 FVG, oltre al patrocinio del Comitato regionale Unpli Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, Unidoc FVG, Ente Friuli nel Mondo. Il tutto in collaborazione con il Consorzio Montasio Dop e la Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina.