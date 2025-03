Il 17enne, che guidava l’auto del padre, è andato a finire contro un garage a Brugnera.

Un minorenne che aveva preso l’auto del padre è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 marzo, a Brugnera, in via Santissima Trinità. il ragazzo di 17 anni, di origini indiane, ha perso il controllo dell’auto del padre, una Lancia Dedra, andando a schiantarsi contro la serranda di un garage.

I carabinieri della stazione di Sacile, impegnati in un’attività di controllo ordinario, si sono accorti del veicolo incidentato attorno all’1.20. All’interno della vettura, il giovane è stato trovato in stato di semi-incoscienza. Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari, che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove si trova ricoverato con una prognosi di venti giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pordenone, che hanno lavorato fino alle prime ore del mattino per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo. Prima della rimozione, i carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

La causa dello schianto è ancora da accertare. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: il giovane è stato sottoposto ad esami tossicologici per verificare la presenza di sostanze stupefacenti o alcoliche nel sangue.