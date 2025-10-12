Tragedia a Faedis, cacciatore muore colpito da uno sparo accidentale

Incidente di caccia in un boschetto a Raschiacco di Faedis.

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, domenica, nei boschi di Raschiacco di Faedis, dove un cacciatore 70enne del posto, Paolo De Luca, ha perso la vita a seguito di un colpo d’arma da fuoco accidentale. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in un’area boschiva nei pressi dell’allevamento di polli Mosolo, a Raschiacco di Faedis, quando sarebbe partito un colpo accidentale.

L’allarme è scattato intorno alle 12.27, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Udine ha ricevuto la richiesta di intervento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Cividale del Friuli in supporto al SORES, la centrale operativa sanitaria regionale. Purtroppo, per il cacciatore non c’è stato nulla da fare: nonostante il rapido intervento dei soccorsi, è deceduto sul posto.