Forte vento, alberi caduti e danni: gli interventi dei vigili del fuoco

Vigilia di Natale movimentata per i Vigili del fuoco del comando di Trieste che dalla mezzanotte alle ore 17 di oggi 24 dicembre 2025 hanno già portato a termine una sessantina di interventi di soccorso tecnico urgente riconducibili alla Bora che dalla tarda serata di ieri soffia su Trieste.

Alberi e rami pericolanti o caduti, parti di impalcature e altri elementi pericolanti, coperture di tetti divelte o pericolanti sono le tipologie di soccorsi che impegnano i pompieri giuliani in queste giornate di forte vento.



Per sopperire alle svariate richieste di soccorso è stata richiesta una squadra operativa dal comando dei Vigili del fuoco di Gorizia che sta lavorando sul territorio del comando triestino assieme ad altre tre squadre (una dalla sede centrale, una delle distaccamento di Opicina e una del distaccamento di Muggia) supportate da due autoscale del comando giuliano. Alle ore 17 era di una ventina la somma degli interventi in corso e delle richieste in attesa di assegnazione di una squadra.