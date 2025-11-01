L’incidente poco dopo le 4 a Campoformido: ferito un 24enne.

Schianto nella notte nel centro di Campoformido, dove un giovane di 24 anni è rimasto ferito in un incidente.



L’episodio si è verificato poco dopo le 4 sulla SR13, in via Roma 3, all’altezza dell’incrocio con via Percoto, praticamente nella piazza Trattato di Campoformido. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente — unico occupante del veicolo — avrebbe perso il controllo dell’autovettura, che è andata a schiantarsi contro i cartelli stradali posti al centro dell’incrocio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari che, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, hanno trasportato il giovane all’ospedale di Udine: è ferito ma non risulta in pericolo di vita. Presenti anche i Vigili del Fuoco della centrale di Udine che hanno coadiuvato i soccorsi e si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro per accertare le cause della perdita di controllo del mezzo.