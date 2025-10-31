Ladri in due case di Latisana: bottino da 11mila euro

Doppio furto a Latisana: spariti 11mila euro tra contanti e gioielli.

Sono due i furti messi a segno, nel giro di poche ore, nella serata di giovedì 30 ottobre a Latisana. I ladri hanno preso di mira due abitazioni, riuscendo a impossessarsi di denaro e gioielli per un valore complessivo stimato di circa 11 mila euro.

Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 41. Nel primo caso, il sessantenne ha denunciato ai carabinieri un ammanco di 3 mila euro in contanti e di gioielli per un valore di circa 2 mila euro, per un danno complessivo di 5 mila euro. La seconda vittima, una quarantunenne, ha invece scoperto la sparizione di mille euro in contanti e di gioielli per circa 5 mila euro, per un totale di 6 mila euro.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Latisana, insieme ai militari della stazione di Lignano, sono intervenuti per i rilievi di rito subito dopo la segnalazione dei proprietari.

Secondo quanto accertato dai militari, in entrambi i casi i ladri sarebbero entrati forzando una finestra, approfittando probabilmente dell’assenza momentanea dei residenti. Nonostante le modalità d’azione simili, non è ancora chiaro se i due episodi siano riconducibili agli stessi autori. I carabinieri stanno raccogliendo elementi utili e verificando eventuali immagini da sistemi di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili.