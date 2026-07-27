Incidente mortale in A4 tra camion e furgone: riaperta l’autostrada

È stato riaperto alle 10 di oggi, lunedì 27 luglio, il tratto dell’autostrada A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia, rimasto chiuso in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore della mattinata.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 7.30, all’altezza del chilometro 449, e ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante. Il bilancio è di un morto: il conducente del furgone.

Il tamponamento durante i rallentamenti

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il furgone avrebbe tamponato il camion mentre entrambi percorrevano l’autostrada in direzione Venezia. Nel momento in cui si è verificato l’incidente, lungo quel tratto della A4 erano già stati segnalati forti rallentamenti dovuti al traffico.

A seguito dell’incidente era stata disposta la chiusura del tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza, con uscita obbligatoria a Portogruaro verso la A28 Portogruaro-Conegliano per i mezzi provenienti da Trieste e Udine. Era stato inoltre chiuso il bivio tra A28 e A4 per chi doveva immettersi in direzione Venezia. Terminate le operazioni di soccorso, i rilievi e la gestione dei mezzi coinvolti, la circolazione è stata ripristinata alle 10.