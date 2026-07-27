Cade lungo il sentiero del Lago del Predil, minorenne ferito

27 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

Intervento notturno dei soccorritori al Lago del Predil, nel territorio di Tarvisio, dove un minorenne della Repubblica Ceca è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo il sentiero che costeggia lo specchio d’acqua.

L’allarme è scattato tra le 23.30 e l’una di notte, quando la stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino è stata attivata dalla Sores insieme all’elisoccorso regionale, ai Vigili del Fuoco e all’ambulanza.

Il ragazzo, che stava percorrendo il giro del lago insieme al padre, è scivolato e ruzzolato fuori dal sentiero, riportando diverse escoriazioni e una sospetta frattura a un arto inferiore. Padre e figlio, secondo quanto riferito dai soccorritori, stavano affrontando il percorso con calzature non adeguate.

Il recupero e il trasferimento a Udine

Le operazioni di recupero si sono svolte anche via acqua. I Vigili del Fuoco hanno trasportato il giovane sulla sponda opposta del lago, dove è stato preso in carico dagli uomini del Soccorso alpino, giunti a supporto dell’intervento, e sistemato sulla barella.

Dopo la valutazione dell’équipe medica dell’elisoccorso regionale, il minorenne è stato infine trasportato all’ospedale di Udine per gli accertamenti e le cure necessarie.

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