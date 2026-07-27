Cade lungo il sentiero del Lago del Predil, minorenne ferito

Intervento notturno dei soccorritori al Lago del Predil, nel territorio di Tarvisio, dove un minorenne della Repubblica Ceca è rimasto ferito dopo essere scivolato lungo il sentiero che costeggia lo specchio d’acqua.

L’allarme è scattato tra le 23.30 e l’una di notte, quando la stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino è stata attivata dalla Sores insieme all’elisoccorso regionale, ai Vigili del Fuoco e all’ambulanza.

Il ragazzo, che stava percorrendo il giro del lago insieme al padre, è scivolato e ruzzolato fuori dal sentiero, riportando diverse escoriazioni e una sospetta frattura a un arto inferiore. Padre e figlio, secondo quanto riferito dai soccorritori, stavano affrontando il percorso con calzature non adeguate.

Il recupero e il trasferimento a Udine

Le operazioni di recupero si sono svolte anche via acqua. I Vigili del Fuoco hanno trasportato il giovane sulla sponda opposta del lago, dove è stato preso in carico dagli uomini del Soccorso alpino, giunti a supporto dell’intervento, e sistemato sulla barella.

Dopo la valutazione dell’équipe medica dell’elisoccorso regionale, il minorenne è stato infine trasportato all’ospedale di Udine per gli accertamenti e le cure necessarie.