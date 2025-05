Incidente sul lavoro in un cantiere di Manzano.

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Case di Manzano: un uomo di 30 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta accidentale da un camion all’interno di un cantiere edile privato situato in via Zara. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto durante dei lavori di ristrutturazione in corso presso un’abitazione privata. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, il lavoratore si trovava sul mezzo pesante quando, per cause da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio, candendo a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, che hanno prestato le prime cure al ferito. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, anche i carabinieri e il personale dell’azienda sanitaria.