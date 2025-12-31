Barca in avaria nel Canale Taglio, soccorsi due pescatori

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, 30 dicembre 2025, nelle acque del Canale Taglio, nel comune di Marano Lagunare. Intorno alle 17.30 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli è stata allertata per due pescatori rimasti bloccati a bordo della propria imbarcazione a causa di un guasto al motore.

Giunti sul posto con un battello pneumatico, i Vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente i due uomini, che nel frattempo avevano mantenuto la calma e messo in sicurezza il natante, legandolo a una bricola per evitare di essere trascinati dalla corrente.

Dopo le verifiche del caso, i soccorritori hanno provveduto al trasbordo dei pescatori sull’imbarcazione di servizio e al successivo rientro verso la terraferma. Il natante con il motore in avaria è stato trainato fino a un punto sicuro.