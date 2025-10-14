Incidente all’alba sulla SR14: camion finisce ribaltato in rotonda

Incidente a Cervignano, camion ribaltato in strada

Un camion adibito al trasporto di siero di latte si è ribaltato questa mattina, intorno alle 5:10, sulla rotonda di Viale Venezia, lungo la Strada Regionale 14 a Cervignano del Friuli. Il mezzo pesante, finito su un fianco per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto bloccato sulla carreggiata. L’autista, rimasto all’interno dell’abitacolo durante l’incidente, è fortunatamente uscito illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli, il personale del SORES e i Carabinieri per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. Il recupero del camion sarà affidato a una ditta specializzata di soccorso stradale. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano ulteriori feriti.