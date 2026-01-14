Frontale tra due auto a Bagnarola, quattro persone ferite

L’incidente questa mattina a Bagnarola di Sesto al Reghena.

Violento incidente stradale questa mattina, lunedì, lungo l’ex provinciale 28, tra Sesto al Reghena e Bagnarola, in via Trieste. Poco prima delle 8, due auto si sono scontrate frontalmente: una Fiat Punto e una Lancia Lybra. Il bilancio è di quattro feriti, due dei quali in modo serio, trasportati in elicottero all’ospedale di Udine.

Secondo le prime ricostruzioni – ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi – lo scontro è stato particolarmente violento. Entrambe le vetture, dopo l’impatto, sono finite nel fossato adiacente la carreggiata. Le cause del sinistro non sono ancora chiare.

I feriti più gravi sono il conducente della Fiat Punto, che viaggiava insieme al figlio ventenne, e la passeggera a bordo della Lancia Lybra. Entrambi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, accorsi da San Vito al Tagliamento, Pordenone e Portogruaro, e soccorsi dal personale del 118. In considerazione della gravità dei traumi riportati, si è reso necessario il loro trasporto in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il figlio del conducente della Punto e la donna alla guida della Lybra sono stati invece accompagnati in ambulanza all’ospedale di Pordenone, con ferite meno gravi ma comunque significative. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati.