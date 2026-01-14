Di 80 anni.

É mancata all’affetto dei suoi cari Lucia Masini Ne danno il triste annuncio la sorella Pia, la nipote Silvia, Giovanna unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a GEMONA DEL FRIULI nel Duomo di ” S. Maria Assunta ” sabato 17 gennaio alle ore 10:30 ove la cara Lucia sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite: venerdì 10:30 – 18:30 – sabato 8:30 – 9:45



Al termine del Rito la cara Lucia troverà riposo nel cimitero di Gemona.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 14 gennaio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290