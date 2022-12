L’incidente questo pomeriggio sulla Pontebbana.

Due persone sono state soccorse questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente frontale accaduto lungo la statale 13 Pontebbana, nel tratto che prende il nome di via Udine, all’altezza del supermercato Dipo, a Orcenico Inferiore di Zoppola.

A dare l’allarme un passante che ha chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. La telefonata è stata transitata subito dalla centrale di primo livello alla sala operativa della Sores. A quel punto gli infermieri hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di una ambulanza proveniente da Pordenone e l’elisoccorso, poi atterrato in un campo in prossimità del luogo dell’incidente.

Giunti sul posto, le equipes sanitarie hanno immediatamente assistito le persone ferite: si tratta di una donna che, dopo l’impatto, è finita con la vettura in un fosso a bordo strada. Ha riportato un trauma al volto ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo.

Un’altra persona coinvolta nello scontro ha riportato lesioni meno gravi ed è stata trasportata all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in ambulanza. Allertati dagli infermieri della Sores subito anche i Vigili del fuoco che hanno raggiunto dopo poco il luogo dell’incidente, e allertate pure dalla Sores le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso.