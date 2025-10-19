Scontro in galleria lungo l’autostrada: ferite due donne

Incidente nella galleria sulla A23.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi 19 ottobre, poco dopo le 16, sull’autostrada A23, all’interno della galleria Lago, in direzione Tarvisio, nel territorio del Comune di Trasaghis.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due autovetture, con le sole conducenti a bordo. Entrambe sono state soccorse sul posto e successivamente trasportate in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gemona del Friuli, il personale del SORES con elisoccorso e la Polizia Stradale, che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.