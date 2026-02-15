Scontro tra auto e furgone all’incrocio, due persone in ospedale

L’incidente a Gemona.

Un incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 14 febbraio a Gemona, coinvolgendo un’auto e un furgone. Il fatto è accaduto intorno alle ore 20 all’incrocio tra via Cavazzo e via Majano.

Nell’impatto sono rimasti incastrati i due occupanti dell’auto, marito e moglie. Per liberarli è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona, che hanno poi affidato la coppia al personale sanitario.

Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti. Secondo le prime informazioni, la donna non avrebbe riportato conseguenze rilevanti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi.