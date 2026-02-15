Un 70enne sorpreso a urinare in strada a Udine.

Un uomo di 70 anni, cittadino straniero residente a Udine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri con le accuse di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, atti contrari alla pubblica decenza e ubriachezza.

L’episodio è avvenuto nelle vie di Borgo Stazione, dove il settantenne è stato sorpreso da una pattuglia dell’Arma a urinare in strada. All’atto del controllo, l’uomo ha opposto resistenza e rivolto offese ai militari impegnati nel servizio.