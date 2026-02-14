Sfuma il sogno Coppa Italia per la CDA Talmassons: Costa Volpino alza il trofeo a Latisana

Davanti al pubblico di Latisana le friulane lottano fino all’ultimo, ma Costa Volpino si impone 3-1.

Il sogno della Coppa Italia si ferma sul più bello. La CDA Volley Talmassons FVG lotta con orgoglio davanti al pubblico di casa ma deve arrendersi alla solidità della C.B.L. Costa Volpino, che conquista la Coppa Italia Frecciarossa Serie A2 imponendosi per 3-1 al termine di una finale intensa e combattuta.

Al palasport di Latisana, gremito in ogni ordine di posto, le friulane hanno giocato una partita di carattere, restando sempre agganciate al match e sfiorando in più occasioni l’inerzia dell’incontro. Il risultato finale – maturato con parziali tiratissimi – racconta di una sfida equilibrata, decisa da pochi palloni nei momenti chiave.

Dopo un primo set sfuggito di misura, Talmassons ha reagito con determinazione, trovando il pari e riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi. Nel terzo e quarto parziale la squadra friulana è rimasta in scia fino agli ultimi scambi, ma la maggiore lucidità delle lombarde nei finali ha fatto la differenza, spegnendo sul più bello il sogno di alzare il trofeo davanti al proprio pubblico.

Per la società del presidente e per tutto l’ambiente friulano resta l’orgoglio di aver raggiunto una finale storica, portando in regione un evento di caratura nazionale e dimostrando di poter competere ai massimi livelli della Serie A2. L’amarezza è inevitabile, ma la prestazione offerta conferma la crescita costante del progetto sportivo targato Talmassons.

Il pubblico, autentico valore aggiunto della serata, ha sostenuto la squadra fino all’ultimo punto, trasformando la finale in una vera festa dello sport regionale. Un’atmosfera che testimonia quanto la pallavolo femminile stia radicandosi sempre più nel tessuto del Friuli Venezia Giulia.

Il trofeo prende la strada di Costa Volpino, ma per la CDA Volley Talmassons FVG non si chiude un capitolo: si apre, piuttosto, una nuova fase. Con la consapevolezza di aver sfiorato un traguardo importante e con la determinazione di riprovarci, già a partire dal campionato.