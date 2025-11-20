Incidente nella notte sulla Pontebbana a Gemona del Friuli: camion si ribalta sulla rotonda, autista incastrato.

Incidente nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 lungo la Pontebbana, nel territorio di Gemona del Friuli, dove poco prima delle 4 un camion si è ribaltato mentre affrontava una rotonda. L’incidente si è verificato in via della cartiera, all’incrocio con via Armentaressa. Alla guida del mezzo pesante c’era un cittadino polacco di 50 anni, rimasto incastrato sotto la cabina del mezzo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare l’uomo dal veicolo ribaltato. Una volta estratto, l’autista è stato affidato alle cure dell’equipe dell’elisoccorso, intervenuta con il personale medico per stabilizzarlo.

Secondo le prime informazioni, il camionista ha riportato diversi traumi. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.