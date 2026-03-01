Incidente a Gemona del Friuli, auto si ribalta in via Salcons

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Gemona del Friuli, dove un’auto si è capottata lungo via Salcons, all’altezza dell’incrocio con via Patut.



Immediato l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione. All’interno dell’abitacolo si trovava una persona. Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto per gli accertamenti e le prime valutazioni mediche.



Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.