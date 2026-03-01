Verso Udinese Fiorentina, Runjaic: “Daremo tutto per fare punti”

Lunedì sera al Bluenergy Stadium andrà in scena la sfida numero 100 in Serie A tra Udinese e Fiorentina, un traguardo simbolico che racconta una lunga storia di incroci, spesso amari per i friulani. Il bilancio complessivo parla di 24 vittorie bianconere, 28 pareggi e 47 successi viola: numeri che testimoniano una tradizione non facile per l’Udinese.



Durante il prepartita ci sarà anche un momento per ricordare Davide Astori con un messaggio momento di sensibilizzazione sull’importanza dei controlli cardiologici, trasformando la memoria in un gesto di responsabilità verso la comunità sportiva e i tifosi.

Le parole di Kosta Runjaic

Alla vigilia della partita, mister Kosta Runjaic ha tracciato la linea: intensità, fiducia e voglia di invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive.

Intensità e fiducia per invertire il trend

“Domani dovremo mettere la giusta intensità e andare a cercarci la fortuna – ha spiegato il tecnico –. Se si lavora bene si può portare la fortuna dalla propria parte”. Runjaic ha riconosciuto le difficoltà delle ultime settimane, sottolineando come spesso gli episodi abbiano inciso più delle prestazioni: “Non abbiamo raccolto buoni risultati, ma gli avversari non hanno sempre fatto meglio di noi. Ci è mancata decisione, forza e qualità per segnare e gli errori commessi sono stati decisivi”.

Il tecnico vede però segnali incoraggianti: “Ci sono le basi per fare una buona prestazione e raccogliere un risultato positivo. I ragazzi si stanno allenando bene e sono in forma”. Un riferimento anche a Nicolò Zaniolo, in crescita rispetto alle settimane precedenti: “Sta meglio rispetto a settimana scorsa e darà il suo contributo”.

Il rientro di Davis e Kamara

Tra le notizie positive, il rientro di Davis, tornato ad allenarsi in gruppo senza accusare fastidi. “È positivo avere più alternative davanti – ha detto Runjaic –. Keinan è diventato uno dei nostri leader, ha qualità uniche nella rosa. Non so se giocherà titolare, abbiamo provato diverse soluzioni, ma sono sicuro che darà un grande contributo”. Convocato anche Kamara. Se non ci saranno imprevisti, saranno tutti a disposizione ad eccezione degli infortunati già noti.

Partita delicata, pensiamo solo a noi

Guardando alla gara contro la Fiorentina, Runjaic non nasconde il peso della posta in palio: “È una partita delicata, per noi e per loro. Dopo l’andata si sono ripresi e stanno scalando la classifica. Noi veniamo da tre sconfitte, ma la stagione è ancora lunga. Abbiamo lavorato bene per fare punti. Non mi piace guardare cosa fanno le altre squadre, voglio concentrarmi su ciò su cui possiamo incidere”.

La crescita di Atta

Spazio anche a una riflessione su Arthur Atta, alla prima stagione completa da titolare. «Il giudizio dipende dalle aspettative. Ha qualità e sta facendo ciò che ci aspettavamo, ma deve trovare continuità in partita. Non bisogna mettergli pressione: ha già giocato più minuti rispetto all’intera scorsa stagione». L’obiettivo, ha concluso Runjaic, è accompagnarlo nella crescita: “Vogliamo che faccia gol, offra buone prestazioni e diventi decisivo”. Al Bluenergy Stadium serviranno intensità e lucidità. L’Udinese cerca punti e risposte, e il tecnico è chiaro: “Daremo tutto fino all’ultimo secondo”.



