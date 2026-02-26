L’incidente tra San Stino di Livenza e Cessalto.

Mattinata difficile lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste. Dopo l’incidente avvenuto nella prima mattinata nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste, un secondo sinistro si è verificato verso le 9.30 tra San Stino di Livenza e Cessalto, al chilometro 437, questa volta in direzione Venezia.



Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti, tra cui una cisterna che trasportava gas ma che, secondo le prime informazioni, risulta vuota. Il bilancio è di una persona ferita, soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Deviazioni immediate e traffico instradato sul bypass

Immediata la risposta di Autostrade Alto Adriatico, che ha attivato l’uscita obbligatoria automatica verso la A28/A27 per i veicoli provenienti da Trieste e diretti verso Venezia. In pochi minuti il traffico è stato deviato sul bypass, evitando così la formazione di ulteriori e più lunghe code



Contestualmente sono stati chiusi anche gli ingressi di Portogruaro e San Stino in direzione Venezia, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

Ripristini ancora in corso a San Donà

La situazione sulla A4 resta comunque complessa. Proseguono infatti le operazioni di ripristino della circolazione all’altezza di San Donà di Piave, in direzione Trieste, dove uno dei due mezzi pesanti coinvolti ha preso fuoco.



Proprio a causa del rogo sarà necessario fresare parte della carreggiata e procedere alla ripavimentazione del manto stradale danneggiato dalle alte temperature. Permane quindi, al momento, l’uscita obbligatoria a San Donà di Piave per chi viaggia verso Trieste.