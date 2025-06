L’incidente questa mattina a Latisana.

Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Lignano Sabbiadoro a Latisana. Lo scontro ha coinvolto un furgone adibito a uso lavorativo e un monovolume tedesco su cui viaggiava una famiglia composta da due genitori e quattro bambini piccoli.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sarebbero scontrati violentemente, finendo entrambi nel fossato a bordo strada. Il monovolume, dopo la carambola, si è capottato.

Fortunatamente, i quattro bambini a bordo dell’auto sono rimasti illesi. Illeso anche il conducente del furgone. Più serie invece le condizioni della madre, che ha riportato diverse ed è stata presa in carico da parte dei sanitari del SORES. Il padre sembrerebbe aver riportato soltanto ferite lievi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Latisana, che hanno lavorato per estrarre i feriti dal mezzo ribaltato e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Latisana, incaricati dei rilievi e della gestione del traffico.