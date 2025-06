Auto in fiamme nella notte a Udine sul posto i vigili del fuoco

L’incendio a Udine tra via Palestro e via Montebello.

Un episodio preoccupante ha interrotto la quiete notturna nel cuore di Udine: intorno alle ore 03:30, un’autovettura è andata improvvisamente in fiamme all’angolo tra via Palestro e via Montebello. L’incendio ha attirato l’attenzione dei residenti, svegliati da un forte odore di bruciato e dal crepitio delle fiamme.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il luogo dell’incendio in pochi minuti, riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero ad altri veicoli o alle abitazioni vicine. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati: nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha avviato le prime indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.