Incidente a Manzano, scontro tra due auto in via Libertà

L’incidente questo pomeriggio a Manzano.

Incidente nel pomeriggio di oggi a Manzano: intorno alle 17, per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate in via Libertà

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di procedere con il loro trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati. L’impatto ha provocato la fuoriuscita di una notevole quantità di olio sull’asfalto, rendendo il manto stradale scivoloso e pericoloso.

La presenza di olio sulla carreggiata ha causato disagi alla viabilità, con rallentamenti e temporanee difficoltà di transito nella zona, in attesa del completo ripristino delle condizioni di sicurezza.