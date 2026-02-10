Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18, quando un’auto ha preso fuoco nel parcheggio del Centro Commerciale Torri Blu, in viale Palmanova 284.

Secondo le prime informazioni, a lanciare l’allarme è stata la Farmacia Palmanova 284, che ha notato le fiamme e il fumo levarsi dal veicolo, avvisando immediatamente i vigili del fuoco. La segnalazione tempestiva ha permesso un rapido intervento.



I vigili del fuoco, giunti sul posto in breve tempo, hanno provveduto a domare l’incendio, riuscendo a spegnere le fiamme rapidamente e a mettere in sicurezza l’area,