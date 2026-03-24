Incidente tra due auto, una finisce contro il muro: feriti una donna e un minore

L’incidente nella mattinata a Mariano del Friuli.

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Mariano del Friuli, dove due auto si sono scontrate e uno dei veicoli ha terminato la propria corsa contro il muro di cinta di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 12:30, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Gorizia. All’arrivo dei soccorritori, la situazione è apparsa subito delicata: all’interno dell’auto finita contro il muro erano rimasti bloccati una donna e un minore, impossibilitati a uscire autonomamente dall’abitacolo.

I soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno quindi avviato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare l’attivazione accidentale degli airbag. Successivamente, con l’ausilio di cesoie e divaricatore, hanno rimosso lo sportello lato guida riuscendo a estrarre i due occupanti.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in stretta collaborazione con il personale sanitario, che ha subito preso in carico la donna e il minore, prestando assistenza anche al conducente del secondo veicolo coinvolto nello scontro.

Una volta concluse le attività di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area interessata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità.