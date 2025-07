Sportelli a Gorizia e Monfalcone per gli abbonamenti studenti residenti in Fvg di Apt.

Abbonamenti Apt per studenti residenti in Fvg: attivi due nuovi sportelli. L’abbonamento scolastico per i residenti Fvg, istituito dalla Regione, prevede uno sconto del 50% rispetto alla tariffa base dell’abbonamento annuale scolastico ed è riservato a tutti gli studenti anagraficamente residenti in Friuli Venezia Giulia con meno di 27 anni di età.

L’abbonamento, della durata di 10 mesi, è valido per i servizi di trasporto pubblico locale urbano, extraurbano o misto sul territorio per quanto riguarda il percorso casa-scuola. Per presentare la richiesta bisogna accedere online al portale Acquisto WEB di TPL FVG dove, fino al 27 ottobre 2025, sarà possibile compilare e caricare il modulo completo di tutte le informazioni richieste per dichiarare la sussistenza dei requisiti per l’acquisto dell’abbonamento agevolato. Per facilitare le famiglie nella presentazione della domanda anche quest’anno sarà possibile accedere ai servizi anche tramite SPID e CIE. In questo caso la domanda sarà convalidata immediatamente e non servirà stampare e allegare il documento di identità.

Sportello dal 4 agosto.

Dal 4 agosto è attivo anche uno sportello “fisico” con un operatore appositamente formato per aiutare chi riscontra difficoltà nella compilazione on line o non ha a disposizione gli strumenti tecnici necessari.

Per agevolare chi risiede a Monfalcone, nei comuni della sinistra Isonzo e a Grado, da quest’anno sarà possibile prenotare il proprio appuntamento scegliendo lo sportello di Gorizia o quello di Monfalcone di nuova istituzione, aperti in giornate e orari diversi per coprire tutte le esigenze.

Allo sportello si accede solo tramite appuntamento, questi gli orari a partire dal 4 agosto:

SPORTELLO ASSISTENZA APT GORIZIA

sede amministrativa APT via Caduti di An Nasiriyah, 6 – Martedì e Giovedì dalle ore 08.45 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.45

SPORTELLO ASSISTENZA BIGLIETTERIA APT DI MONFALCONE

via Fratelli Rosselli, 25 – Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.45 e dalle ore 16.15 alle ore 18.45. Le prenotazioni sono già aperte, basta accedere alla pagina dedicata sul sito di APT Gorizia:

www.aptgorizia.it/prenotazione-appuntamenti/