L’incidente a Montereale Valcellina, in via San Martino.

Un incidente dalle dinamiche particolarmente delicate ha mobilitato i soccorsi nella mattinata di oggi, 19 febbraio 2026: poco prima delle ore 9:00, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago è intervenuta in via San Martino a Montereale Valcellina per prestare soccorso a una donna rimasta intrappolata nella propria vettura.

L’incidente in via San Martino

Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo, uscendo autonomamente dalla carreggiata. La vettura ha terminato la propria corsa rovesciata nel fosso adiacente alla strada, fermandosi in una posizione di equilibrio instabile che ha reso lo scenario operativo estremamente complesso.

I soccorsi e la stabilizzazione del mezzo

All’arrivo sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato la donna, in stato di gravidanza, bloccata all’interno dell’abitacolo. I soccorritori hanno provveduto a stabilizzare il veicolo per poter operare in sicurezza. Gli operatori hanno poi estratto la conducente operando con la massima cautela, in piena sinergia con il personale sanitario presente sul posto. Dopo essere stata liberata dalle lamiere, la ferita, una donna di 33 anni, è stata affidata alle cure dei medici ed elitrasportata d’urgenza all’ospedale di Udine per un grave trauma cranico.

Concluse le operazioni di soccorso alla persona, i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dell’area interessata dal sinistro e del veicolo incidentato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito e per accertare l’esatta dinamica dell’uscita di strada.