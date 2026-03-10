Camion con 4 mila polli si ribalta a Morsano: autista in ospedale e animali in fuga

Un incidente insolito quanto pesante nei riscontri ha mobilitato i soccorsi dieci minuti dopo la mezzanotte di oggi, 10 marzo, a Morsano al Tagliamento. Un autoarticolato che trasportava un carico di circa 4 mila polli è finito fuori strada mentre percorreva via Udine, lungo la strada provinciale 40. Il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso aderenza con l’asfalto finendo la sua corsa ribaltato in un campo adiacente alla carreggiata.

Il conducente ferito e il carico disperso

Alla guida del tir si trovava un uomo di 48 anni che è rimasto ferito nell’incidente e trasportato all’ospedale di Pordenone. A seguito dell’impatto, il rimorchio si è aperto: a quanto sembra, diversi animali sono morti sul colpo, mentre centinaia di altri polli sono fuggiti nei campi circostanti approfittando dell’oscurità. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, i Carabinieri della stazione di Casarsa della Delizia e i vigili del fuoco.