La prime ricostruzioni dell’incidente mortale avvenuto questo pomeriggio sulla A28.

È stato riaperto alle ore 17:00 il tratto autostradale della A28 tra Azzano Decimo e Villotta, in direzione Portogruaro, chiuso nel pomeriggio di oggi, martedì 11 marzo, a seguito di un incidente mortale.

Cosa è successo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto e il furgone si trovavano fermi nella corsia di emergenza per cause ancora da chiarire. Gli occupanti dei mezzi erano scesi dai rispettivi veicoli quando, improvvisamente, un autoarticolato in transito nella stessa direzione ha travolto una delle persone presenti sul posto. L’impatto è stato fatale: la vittima è deceduta sul colpo, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.

Il traffico.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per alcune ore, con lunghe code e deviazioni obbligatorie per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità. La circolazione è quindi sta tornando alla normalità con la riapertura del tratto autostradale alle 17:00.