Scontro mortale tra auto e tir, cosa è successo e chi è la vittima

La vittima è Antonella Leo, 49enne di Zoppola.

Tragico incidente in territorio comunale di Zoppola, nel tardo pomeriggio di lunedì 9 giugno lungo la statale Pontebbana, all’altezza di Orcenico Inferiore, dove ha perso la vita Antonella Leo, 49 anni. La donna, residente a Zoppola e originaria di Casarsa, era alla guida della sua Hyundai i20 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un autoarticolato in transito.

L’impatto, avvenuto poco prima delle 18.30 nei pressi dell’ex stabilimento Ideal Standard, è stato violentissimo. Il camionista, un 62enne di Aviano, avrebbe tentato di frenare e segnalare il pericolo, ma lo scontro è stato inevitabile. La Hyundai è stata completamente distrutta e la conducente è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e i sanitari con ambulanza, automedica ed elisoccorso regionale. I pompieri hanno dovuto utilizzare le pinze oleodinamiche per estrarre il corpo della donna dall’abitacolo. All’arrivo dei soccorsi, la vittima si trovava già in arresto cardiaco e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Il conducente del tir è illeso ma in stato di shock ed è stato accompagnato all’ospedale di Pordenone per i test tossicologici e alcolemici di rito.

I carabinieri della stazione di Fiume Veneto, con il supporto dei colleghi di Azzano Decimo, hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, istituendo un senso unico alternato per consentire il deflusso del traffico. Sull’asfalto non sono stati rilevati segni di frenata da parte dell’auto. Le cause dello schianto sono ora al vaglio degli inquirenti. Resta da chiarire se si sia trattato di un malore, di una distrazione o di un guasto improvviso.