Tragico scontro tra auto e tir sulla Pontebbana: morta una donna

L’incidente a Zoppola.

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 9 giugno sulla strada statale Pontebbana, nel tratto di Orcenico Inferiore, nel comune di Zoppola, di fronte ai Vini La Delizia. Lo scontro frontale ha coinvolto un’auto e un tir.

La donna alla guida dell’utilitaria è rimasta incastrata tra le lamiere. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno impiegato diversi minuti per estrarla dall’abitacolo, ma purtroppo, una volta liberata, i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per regolare il traffico, fortemente rallentato a causa dell’incidente.