Incidente sull’autostrada A23: un morto e un ferito

A perdere la vita un uomo di 81 anni.

E’ di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto oggi lungo l’autostrada A23, in direzione Nord, all’altezza del comune di Trasaghis. Tre i veicoli coinvolti nello scontro avvenuto al chilometro 53,5.



A perdere la vita è stato Rudolf Zormeier, cittadino tedesco di 81 anni, alla guida di uno dei mezzi coinvolti. L’impatto, avvenuto poco prima delle 12:30, non gli ha lasciato scampo. Ferita anche la passeggera di un pick-up tamponato, trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il terzo mezzo coinvolto, un furgone, ha riportato solo danni materiali, ma fortunatamente i due occupanti – conducente e passeggero – sono rimasti illesi.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato inevitabili rallentamenti alla circolazione, con traffico bloccato per oltre un’ora per consentire le operazioni di soccorso.

Le cause del tamponamento sono al vaglio delle autorità. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di una mancata distanza di sicurezza o di una distrazione alla guida, ma saranno gli accertamenti della polizia stradale a chiarire con esattezza la dinamica del tragico evento.