Incidente mortale sulla A23: chiusa l’autostrada

L’incidente sull’autostrada A23: un morto e una donna ferita.

Incidente nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A23 nel tratto compreso tra Gemona e Carnia, in direzione Tarvisio. Lo scontro è avvenuto poco primo delle 12 e 30 al chilometro 53,5 e secondo le prime informazioni sarebbero tre i veicoli coinvolti. A causa del sinistro è stata disposta la chiusura dell’autostrada nel tratto interessato. Putroppo il bilancio è di un morto e una donna ferita.



Aggiornamento: Incidente sull’autostrada A23: un morto e un ferito

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e di gestione del traffico. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Per agevolare la viabilità, agli automobilisti provenienti da Udine e diretti verso Tarvisio viene consigliato di uscire a Gemona, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada presso la stazione di Carnia. Per i mezzi pesanti e i viaggi a lunga percorrenza è invece raccomandata l’uscita a Udine Nord con rientro sempre a Carnia.