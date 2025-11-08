L’incidente nel pomeriggio a San Daniele: purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi sulla Strada Regionale 453, nel territorio comunale di San Daniele del Friuli. Erano da poco passate le 16.30 quando un violento impatto ha coinvolto un motoveicolo e due autovetture. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari del 118, per il motociclista non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

A seguito della collisione, sia la moto che una delle due auto hanno preso fuoco. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Gemona del Friuli e Spilimbergo. Dopo aver verificato che all’interno delle vetture non vi fossero persone intrappolate, i soccorritori hanno provveduto a domare le fiamme. Fortunatamente, gli occupanti delle auto erano riusciti a uscire autonomamente dai veicoli prima che questi venissero avvolti dalle fiamme.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo i fatti per chiarire la dinamica del tragico scontro. L’incidente ha provocato forti rallentamenti al traffico sulla SR 453, rimasta parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rilievi da parte delle forze dell’ordine.