Giovanni Falzago, dopo oltre 80 anni il soldato friulano torna a casa

Giovanni Falzago morì nel 1944 nel campo di concentramento in Polonia: dopo oltre 80 anni le sue spoglie sono tornate a casa.

Dopo oltre ottant’anni, Giovanni Falzago è tornato a casa. Le spoglie del giovane artigliere friulano del 13° Reggimento della Divisione di Fanteria, morto nel 1944 nel campo di concentramento tedesco di Lamsdorf, in Polonia, sono rientrate nel suo paese natale, dove sabato 8 novembre si è tenuta una solenne cerimonia funebre. Un momento di profonda commozione e memoria collettiva, reso possibile dal lavoro congiunto delle istituzioni e dell’Associazione Nazionale Alpini.

“Giovanni Falzago, dopo più di ottant’anni, è finalmente tornato nella sua terra – ha commentato a margine della cerimonia l’assessore regionale alle Infrastrutture e al territorio Cristina Amirante – . Un risultato importante, frutto del lavoro congiunto delle istituzioni e dell’Associazione Nazionale Alpini, che ha fortemente voluto ritrovare e riportare a casa un caduto della Seconda guerra mondiale, morto in campo di concentramento”.

Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, si tratta di un gesto di grande valore civile e umano, che testimonia l’attenzione di una comunità desiderosa di coltivare la memoria e di guardare alla pace come elemento fondamentale di unione tra le persone. “Soprattutto – ha concluso – in un momento così difficile, in cui i conflitti tornano a circondare la nostra vecchia Europa”.