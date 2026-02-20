Incidente nella notte a Gonars, auto esce di strada sulla provinciale

Incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì a Gonars. Un’auto è uscita autonomamente di strada lungo la provinciale 71, facendo scattare l’intervento dei soccorsi poco prima delle 3.30.

L’allarme è arrivato alla centrale operativa del 118 nelle prime ore del mattino. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco, attivata proprio su richiesta del personale sanitario. All’arrivo dei soccorritori, il conducente – unico occupante del veicolo – era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Non risultano altri mezzi coinvolti nell’incidente.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e della vettura, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Il personale sanitario ha invece effettuato le verifiche sulle condizioni dell’uomo coinvolto.