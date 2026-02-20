Aggredito con lo spray al peperoncino e picchiato: 19enne in ospedale

L’aggressione a Udine.

In 19enne è stato aggredito con spray al peperoncino, calci e pugni a pochi passi dal Teatro Palamostre. Un episodio violento che ha scosso la zona e che ora è al vaglio della polizia locale.



L’aggressione è avvenuta poco dopo le 17 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, il giovane – uno studente italiano residente a Udine, che nel tempo libero lavora come pr per promuovere serate in un locale notturno – avrebbe fissato un incontro con un ragazzo interessato all’acquisto di alcuni biglietti.



Con la scusa della compravendita, il presunto acquirente avrebbe attirato il 19enne nel punto concordato. Qui sarebbero entrati in azione altri due complici: prima lo spray al peperoncino spruzzato al volto per stordirlo, poi l’aggressione a calci e pugni.

I soccorsi e le indagini

Alcuni passanti, resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 19enne prima di trasferirlo all’ospedale Santa Maria della Misericordia per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Gli aggressori, invece, si sono dileguati subito dopo il pestaggio. La polizia locale, intervenuta per i rilievi e per raccogliere le testimonianze, sta ricostruendo l’accaduto ascoltando la vittima e i presenti. Secondo quanto trapela, almeno uno dei presunti responsabili sarebbe già stato identificato e gli agenti sarebbero vicini a chiudere il cerchio sull’intero gruppo.