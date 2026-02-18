Incidente a Pagnacco, auto ribaltata sulla provinciale

18 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Incidente nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio, lungo la strada provinciale 49 nel territorio comunale di Pagnacco. Poco prima delle 17 un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata, in prossimità della ditta PPM.

Secondo le prime informazioni, alla guida del mezzo si trovava una donna che, nonostante il violento impatto, è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari è stata trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

Presenti anche i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo ribaltato e dell’area interessata, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione. La dinamica del sinistro resta al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità lungo il tratto interessato, dove si sono registrati rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE