Incidente a Pagnacco, auto ribaltata sulla provinciale

Incidente nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio, lungo la strada provinciale 49 nel territorio comunale di Pagnacco. Poco prima delle 17 un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata, in prossimità della ditta PPM.

Secondo le prime informazioni, alla guida del mezzo si trovava una donna che, nonostante il violento impatto, è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari è stata trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

Presenti anche i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo ribaltato e dell’area interessata, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione. La dinamica del sinistro resta al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità lungo il tratto interessato, dove si sono registrati rallentamenti durante le operazioni di soccorso.