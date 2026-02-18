La donna sarebbe morta per cause naturali da circa un mese.

Tragedia silenziosa a Pordenone, dove il corpo senza vita di una donna di 64 anni è stato rinvenuto all’interno del suo appartamento in via San Giuliano. Secondo quanto accertato, il decesso risalirebbe a circa un mese fa ed è avvenuto per cause naturali.

A far scattare l’intervento non è stata una segnalazione diretta, ma una perdita d’acqua che aveva interessato i locali di una banca situata al piano terra dello stabile. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia e i vigili del fuoco per individuare l’origine dell’infiltrazione.

Durante i controlli all’interno del condominio, l’attenzione dei soccorritori è stata richiamata da un odore sospetto proveniente da uno degli appartamenti al primo piano. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori si sono trovati di fronte alla drammatica scoperta. La donna giaceva a terra nella camera da letto. Inutile l’arrivo dell’automedica: il decesso era avvenuto da tempo.

Il medico legale, dopo l’esame esterno, ha escluso segni di violenza stabilendo che la morte è sopraggiunta per cause naturali e risalirebbe a circa un mese prima del ritrovamento.