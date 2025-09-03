Incidente con il parapendio, donna cade poco dopo il decollo

Incidente con il parapendio sul monte Valinis.

Incidente con il parapendio sul Monte Valinis, dove una sportiva di lingua tedesca è precipitata durante le fasi iniziali del volo. La donna è caduta poco dopo il decollo, facendo scattare l’allarme e l’intervento immediato dei soccorsi.

La centrale operativa della Sores ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino assieme all’elisoccorso regionale, che è decollato con a bordo l’equipe medica e un tecnico del Soccorso Alpino specializzato in operazioni in ambienti impervi.

È stato proprio l’elisoccorso a portare a termine l’intervento, raggiungendo la parapendista e procedendo al recupero. I soccorritori di terra, pronti al campo base in supporto, non sono stati coinvolti direttamente nell’operazione poiché non si è reso necessario il loro intervento sul posto.