Il principio d’incendio ha interessato una ruota del semirimorchio.

Principio d’incendio questa mattina su un camion lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, in transito in direzione Torino, poco dopo il casello di Redipuglia. L’allarme è scattato intorno alle ore 8:40, quando il conducente del mezzo pesante ha notato del fumo provenire dalla zona del semirimorchio ed è riuscito a fermarsi prontamente in una piazzola di sosta lungo la carreggiata.

Determinante la prontezza dell’autista che, con l’assistenza di una pattuglia della Polizia Stradale già presente in zona, ha tentato di domare le fiamme con un estintore in attesa dei soccorsi. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Monfalcone, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Gorizia.

L’incendio, fortunatamente contenuto in fase iniziale, ha interessato uno degli pneumatici del semirimorchio. Secondo le prime ipotesi, le fiamme sarebbero state innescate da un surriscaldamento dell’impianto frenante. L’intervento dei pompieri ha permesso di estinguere completamente l’incendio e di procedere al raffreddamento delle ruote e delle componenti surriscaldate, eseguendo successivamente una verifica accurata sull’integrità del carico trasportato, che è risultato intatto.

Sul luogo dell’intervento era presente anche il personale del concessionario autostradale per le attività di sicurezza e ripristino. Nessuna persona è rimasta ferita e, grazie alla tempestività dei soccorsi, l’episodio non ha provocato gravi disagi al traffico, che ha subito solo lievi rallentamenti nella fase iniziale.