Colpito da un ramo mentre taglia una pianta: soccorso nei boschi di Resia

Stava tagliando una pianta in una zona boschiva di Resia quando è stato colpito dal ramo che stava recidendo, riportando un infortunio a un arto inferiore: l’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 4 agosto. L’allarme è scattato attorno alle 9.10, quando la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona è stata attivata per intervenire in supporto ai soccorsi.

Il trasporto fino all’elicottero

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, il personale sanitario aveva già iniziato le prime cure all’uomo, che fortunatamente non era rimasto incastrato sotto il tronco.

I Vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari per sistemarlo sulla barella e permettere il trasferimento in sicurezza. L’infortunato è stato poi trasportato a braccia per circa 600 metri lungo il percorso boschivo fino al punto raggiunto dall’elicottero sanitario. Il ferito è stato quindi caricato sul mezzo aereo e trasferito in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.