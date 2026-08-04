Latisana, vende al mercato uno smartphone sospetto: denunciato con un complice

Controlli dei Carabinieri nei mercati della Bassa Friulana: due persone sono state denunciate dopo essere state sorprese a vendere uno smartphone di elevato valore ritenuto di provenienza illecita. L’intervento è avvenuto nell’area mercatale di Latisana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio messi in campo negli ultimi giorni dai militari della Compagnia di Latisana.

I Carabinieri hanno individuato due cittadini stranieri di 25 e 29 anni mentre stavano proponendo la vendita del telefono cellulare. Lo smartphone è stato sequestrato e sono in corso gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario e chiarire la provenienza del dispositivo.

I controlli nei mercati cittadini rientrano nell’attività di prevenzione e monitoraggio svolta dai Carabinieri sul territorio della Bassa Friulana.