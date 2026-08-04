Durante un controllo a Lignano Sabbiadoro, i Carabinieri della Compagnia di Latisana hanno denunciato un 23enne residente in provincia di Pordenone per il reato di falsificazione o possesso di documenti alterati. L’uomo, sottoposto a verifica dai militari, avrebbe esibito una carta d’identità elettronica priva del microchip, elemento che ha fatto scattare gli accertamenti sulla validità del documento.

Non si ferma all’alt e mostra i documenti di un’altra persona

Un secondo episodio si è verificato nel territorio comunale di Latisana, dove un cittadino straniero di 31 anni, residente fuori regione, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri. Dopo essere stato raggiunto dai militari, l’uomo avrebbe cercato di eludere il controllo esibendo documenti d’identità appartenenti a un altro connazionale.

Per questo è stato denunciato, mentre il titolare dei documenti, un 32enne residente fuori regione, è stato denunciato a sua volta per favoreggiamento. Le verifiche fanno parte dei servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Latisana.