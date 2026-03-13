Incidente a Rive d’Arcano, camion si ribalta su un fianco

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Rive d’Arcano dove un camion si è ribaltato su un fianco all’incrocio tra via Viotta e la strada provinciale 5 (via Friuli). Nonostante la dinamica dell’incidente, non si registrano feriti.



Secondo le prime informazioni, il mezzo ha perso stabilità mentre affrontava l’intersezione tra le due strade, finendo per rovesciarsi lateralmente sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo pesante e dell’area dell’incidente, mentre le forze dell’ordine hanno gestito la viabilità nel tratto interessato. La presenza del camion ribaltato ha provocato rallentamenti al traffico nella zona durante le operazioni di intervento e di recupero del veicolo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.