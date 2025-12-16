Perde il controllo della moto e cade sull’asfalto: morto un 31enne

L’incidente a Ronchi dei Legionari.

Tragico incidente, nella serata di ieri, a Ronchi dei Legionari, attorno alle 20. A perdere la vita è stato un motociclista di 31 anni, originario di Avellino e domiciliato in città. L’uomo stava percorrendo viale della Serenissima in sella alla sua Suzuki 750 di colore giallo, provenendo dal rione di Vermegliano e diretto verso il centro cittadino, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

L’uomo è caduto violentemente sull’asfalto nei pressi dell’incrocio con via della Cascata, mentre la motocicletta ha proseguito la sua corsa per alcune decine di metri. Il casco del motociclista è stato rinvenuto a una cinquantina di metri di distanza. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le gravi ferite riportate, in particolare un violento trauma alla testa, non gli hanno lasciato scampo. L’elicottero è stato successivamente fatto rientrare alla base. I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.