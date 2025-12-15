Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 16 dicembre

Il meteo in Friuli.

La giornata di martedì 16 dicembre in Friuli Venezia Giulia sarà dominata da un cielo in prevalenza nuvoloso, con un’atmosfera grigia e tipicamente invernale. Secondo le previsioni, le condizioni si manterranno stabili per gran parte della giornata, salvo un peggioramento in tarda serata, quando saranno possibili le prime deboli piogge sparse a partire dalle zone meridionali della regione.

Le temperature registreranno minime tra i 7 e i 10 gradi e massime comprese tra gli 11 e i 13 gradi. Nel corso della giornata l’evoluzione sarà variabile, con una copertura nuvolosa sempre più compatta man mano che ci si avvicina alla sera. Il peggioramento atteso nella tarda serata potrebbe essere il preludio a un cambiamento più significativo delle condizioni meteorologiche nei giorni successivi.