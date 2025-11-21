Incidente alla rotatoria, perdita di Gpl dall’auto dopo lo scontro

L’incidente nel pomeriggio di ieri a Zoppola.

Incidente nel pomeriggio di ieri a Zoppola: intorno alle 16.15 in prossimità di una rotatoria, quando un’auto alimentata a GPL è andata a sbattere violentemente contro il guard rail situato al centro della carreggiata.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone. All’arrivo dei soccorritori, il conducente si trovava ancora all’interno dell’auto incidentata, mentre il personale sanitario stava già prestando le prime cure e valutazioni del caso.

I Vigili del Fuoco, seguendo le procedure previste per i mezzi alimentati a gas, si sono avvicinati al veicolo con un rivelatore di gas, il quale ha immediatamente segnalato una perdita di GPL. Considerata la pericolosità della situazione, è stato disposto il rapido trasferimento del conducente sull’ambulanza, che ha provveduto al trasporto in ospedale per accertamenti.

Nel frattempo, i pompieri hanno individuato il punto della perdita e sono riusciti a bloccarla, mettendo in sicurezza sia la vettura che l’intera area circostante, prevenendo così ogni ulteriore rischio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, ai quali spetterà ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.